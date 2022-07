Sequestro di Ray-Ban contraffatti in due attività sannite | una denuncia

Leggi su anteprima24

Nell'espletamento dei servizi d'istituto predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento finalizzati alla intensificazione dei servizi di controllo riguardanti traffici e commercializzazione di prodotti, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Corpo, è statoto un soggetto titolare di una ditta individuale, specializzata nel settore della vendita di articoli per ottica. In particolare, militari del Gruppo di Benevento accedevano presso le sedi di 2 esercizi commerciali operanti nel settore ottico, aventi sede in due diversi comuni della Valle Telesina, ove rinvenivano, detenuti per la vendita, occhiali e accessori del noto brand "RayBan", spacciati per originali. Dal controllo effettuato, con l'ausilio di contestuali ...