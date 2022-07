Scamacca al West Ham: il comunicato ufficiale del Sassuolo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gianluca Scamacca è un nuovo calciatore del West Ham. Ad annunciarlo il Sassuolo, con un breve comunicato ufficiale sul proprio sito Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gianlucaè un nuovo calciatore delHam. Ad annunciarlo il, con un brevesul proprio sito

SassuoloUS : #Calciomercato Gianluca #Scamacca ceduto al West Ham ?? Da quel lontano 2017 sei cresciuto davvero tanto. E l’ult… - DiMarzio : #Calciomercato | #Scamacca verso il @WestHam: appena arrivato a Ciampino, pronto per il volo per Londra ?? FOTO e V… - DiMarzio : #Calciomercato | Gianluca #Scamacca sbarcherà oggi a Londra: previste domani le visite mediche e la firma col… - perchetendenza : 'Scammaca': Per l'errore nel video di presentazione di Gianluca Scamacca pubblicato – e poi eliminato – dal profilo… - rockamarm : RT @SassuoloUS: #Calciomercato Gianluca #Scamacca ceduto al West Ham ?? Da quel lontano 2017 sei cresciuto davvero tanto. E l’ultimo anno… -