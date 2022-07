Salvini si intesta anche la battaglia sulla cybersecurity (Di mercoledì 27 luglio 2022) Visto che c’è assonanza tra la parola sicurezza e la parola cybersecurity, Matteo Salvini – che della prima ha fatto il suo storico cavallo di battaglia da campagna elettorale – ha provato a interstarsi anche la seconda. Cogliendo l’occasione della possibile intrusione di Lockbit 3.0 nei database dell’Agenzia delle Entrate e delle notizie che erano trapelate nelle prime ore (successivamente, Sogei ha smentito di essere stata al centro di un attacco informatico, ma alcuni aspetti della vicenda devono ancora essere chiariti), il leader della Lega ha immediatamente rilanciato una sfida per le prossime elezioni, quella di estendere la sicurezza anche al comparto informatico della pubblica amministrazione. LEGGI anche > I timori per gli hacker sul voto su Salvini della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Visto che c’è assonanza tra la parola sicurezza e la parola, Matteo– che della prima ha fatto il suo storico cavallo dida campagna elettorale – ha provato a interstarsila seconda. Cogliendo l’occasione della possibile intrusione di Lockbit 3.0 nei database dell’Agenzia delle Entrate e delle notizie che erano trapelate nelle prime ore (successivamente, Sogei ha smentito di essere stata al centro di un attacco informatico, ma alcuni aspetti della vicenda devono ancora essere chiariti), il leader della Lega ha immediatamente rilanciato una sfida per le prossime elezioni, quella di estendere la sicurezzaal comparto informatico della pubblica amministrazione. LEGGI> I timori per gli hacker sul voto sudella ...

