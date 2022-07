Putin è in campagna elettorale: come utilizza le parole di Salvini e Conte per fermare le armi all'Ucraina (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Cyberfront Z si è messo subito al lavoro. La stessa strategia è adottata dai canali di Sputnik, che rilanciano le dichiarazioni dell'Avvocato come esempio di leader sul quale Mosca può contare Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Cyberfront Z si è messo subito al lavoro. La stessa strategia è adottata dai canali di Sputnik, che rilanciano le dichiarazioni dell'Avvocatoesempio di leader sul quale Mosca può contare

SaliernoG : Putin è in campagna elettorale: come utilizza le parole di Salvini e Conte per fermare le armi all'Ucraina - HuffPo… - HuffPostItalia : Putin è in campagna elettorale: come utilizza le parole di Salvini e Conte per fermare le armi all'Ucraina - nieddupierpaolo : RT @TwittGiorgio: Putin è in campagna elettorale: come utilizza le parole di Salvini e Conte per fermare le armi all'Ucraina (di N. Petrang… - TwittGiorgio : Putin è in campagna elettorale: come utilizza le parole di Salvini e Conte per fermare le armi all'Ucraina (di N. P… - andfranchini : Putin è in campagna elettorale: come utilizza le parole di Salvini e Conte per fermare le armi all'Ucraina - HuffPo… -