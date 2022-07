Obama summer palylist 2022

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’ex presidente americano Barackha finalmente condiviso la suaplaylist, in cui elenca e propone le canzoni da ascoltare durante l’estate. : quali sono le canzoni preferite dal 44° presidente USA? Come di consuetudine l’ex presidente americano Barackha condiviso la lista delle sue canzoni preferite per l’estate. “Ogni anno sono entusiasta di condividere la mia playlist estiva perché dalle vostre risposte vengo a conoscenza di tanti nuovi artisti: è un esempio di come la musica possa davvero unici tutti. Ecco cosa ho ascoltato quest’estate”, ha scrittosu Twitter. L’ex presidente ha poi invitato i follower a scrivergli un proprio elenco di canzoni preferite. Ecco la lista completa delle canzoni preferite da. Break My Soul, di Beyonce Vibe ...

EmmeBi : Anche questa volta bella, cool ed equilibrata la playlist estiva stillata dal team di consulenti musicali di… - kosame62019311 : [JP] ESA Summer 2022 - Obama - sagoosoiya : [JP] ESA Summer 2022 - Obama - babitch123 : [JP] ESA Summer 2022 - Obama -

Corriere della Sera

... ha affermato. Ore 18.50 Inviato Usa: 'Russi vogliono annettere Kherson' 'Al posto degli ...intervenendo nella sala della Protomoteca in Campidoglio per la presentazione del progetto 'Camp ...... nel giugno del 2016, l'ex presidente degli Stati Uniti Barackproclamò lo Stonewall Inn ... RiminiPride 2022 24 settembre 2022. Aosta Pride 2022 «Recessione in arrivo»: la profezia (ormai prossima) di Larry Summers | Federico Rampini L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha finalmente condiviso sui social la sua summer reading list 2022.Four chart-topping Nigerian musicians, Tems, Burna Boy, Buju, and Pheelz, made Obama’s 2022 Summer Playlist on Tuesday night. Finesse by Pheelz featuring Buju, currently known as BNXN, Burna Boy’s ...