Non entra nel corso di Napoli-Adana: indizio sul suo addio? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Durante l’amichevole tra Napoli e Adana Demirspor, svoltasi allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro alle 20.30, Andrea Petagna non ha fatto il suo ingresso in campo lasciando spazio ai rumors e alle voci di mercato. FOTO SSCN – Petagna, Lozano e LobotkaSembrerebbe, infatti, sempre più vicino al Monza di Berlusconi e Galliani che è in cerca di un’altra punta per avere una rosa al completo e competitiva. Nonostante l’ad del Monza abbia chiuso ad un suo possibile approdo, dichiarando a Sportitalia che la priorità è un difensore, sembrerebbe che il vero ostacolo sia la formula con la quale l’attaccante trasferirsi: sulla base di 15 milioni di euro, Galliani vorrebbe legare il diritto di riscatto alla salvezza del Monza, mentre De Laurentiis spingerebbe per un riscatto legato alle presenze. Intanto il calciatore si sta allenando a parte e sta ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Durante l’amichevole traDemirspor, svoltasi allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro alle 20.30, Andrea Petagna non ha fatto il suo ingresso in campo lasciando spazio ai rumors e alle voci di mercato. FOTO SSCN – Petagna, Lozano e LobotkaSembrerebbe, infatti, sempre più vicino al Monza di Berlusconi e Galliani che è in cerca di un’altra punta per avere una rosa al completo e competitiva. Nonostante l’ad del Monza abbia chiuso ad un suo possibile approdo, dichiarando a Sportitalia che la priorità è un difensore, sembrerebbe che il vero ostacolo sia la formula con la quale l’attaccante trasferirsi: sulla base di 15 milioni di euro, Galliani vorrebbe legare il diritto di riscatto alla salvezza del Monza, mentre De Laurentiis spingerebbe per un riscatto legato alle presenze. Intanto il calciatore si sta allenando a parte e sta ...

HuffPostItalia : Il Paese dei balocchi. La verità è che Draghi non c’entra nulla con questo paese - lourryshouse : che poi che cazzo c’entra il discorso tpwk di harry gianluca ma che cazzo dici, ma faccio quello che voglio con i m… - manhattan_candy : @Peppecanno @Patrizi19858561 @a_meluzzi Ma cosa c’entra? Sono d’accordo con lei su questo argomento, non devo condi… - salvoguida23 : @Evarist01881706 @number1719 Non c'entra niente la pipì e le unghie sporche.. - frociaresistent : @gianmarcoprete ma infatti il discorso era proprio questo. che al nord probabilmente sono più esigenti che tu sia n… -