“Ma che avete combinato”. Guida a 12 anni, il padre accanto, incidente choc: lei muore, lui in coma (Di mercoledì 27 luglio 2022) Josseline Molina-Rivas morta in un incidente stradale. La scoperta choc dopo lo schianto. La polizia del Maryland sta infatti cercando di capire perché al volante dell’auto c’era la giovane vittima dello schianto avvenuto nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio su Broken Land Parkway in Columbia, Stati Uniti d’America. L’incidente ha ucciso Josseline Molina-Rivas e ferito gravemente il suo patrigno di 36 anni, Mario Arturo-Artiga, che al momento dell’intervento dei soccorritori di trovava sul sedile del passeggero. L’uomo è in coma e al momento la polizia sta indagando. “La polizia dice che stava Guidando e noi non possiamo accettarlo”, ha detto lo zio di Josseline, Pablo Aaron Rivas ai quotidiani locali. Josseline Molina-Rivas morta in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Josseline Molina-Rivas morta in unstradale. La scopertadopo lo schianto. La polizia del Maryland sta infatti cercando di capire perché al volante dell’auto c’era la giovane vittima dello schianto avvenuto nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio su Broken Land Parkway in Columbia, Stati Uniti d’America. L’ha ucciso Josseline Molina-Rivas e ferito gravemente il suo patrigno di 36, Mario Arturo-Artiga, che al momento dell’intervento dei soccorritori di trovava sul sedile del passeggero. L’uomo è ine al momento la polizia sta indagando. “La polizia dice che stavando e noi non possiamo accettarlo”, ha detto lo zio di Josseline, Pablo Aaron Rivas ai quotidiani locali. Josseline Molina-Rivas morta in un ...

