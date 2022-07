M5S, Conte: “Due mandati? Non mando in soffitta chi difende nostri ideali” (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Il doppio mandato? “Questa settimana chiuderemo la partita, che è importante per il M5S ma forse genera poco interesse fuori. Non è un diktat, ma lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato”, dice al ‘Corriere della Sera’ il leader del M5S, Giuseppe Conte. E a chi gli chiede del futuro di big come Fico, Taverna e Bonafede, l’ex premier risponde: “Siamo una comunità che pone al suo fondamento la dignità della persona. Nessuno di coloro che sono rimasti ha gettato la spugna. In ogni caso non manderemo in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali e per contribuire in Parlamento a realizzare le nostre battaglie. Una cosa è certa, la loro esperienza sarà in ogni caso preziosa”. Alle elezioni politiche 2022, in programma il 25 settembre, il M5S non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Il doppio mandato? “Questa settimana chiuderemo la partita, che è importante per il M5S ma forse genera poco interesse fuori. Non è un diktat, ma lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato”, dice al ‘Corriere della Sera’ il leader del M5S, Giuseppe. E a chi gli chiede del futuro di big come Fico, Taverna e Bonafede, l’ex premier risponde: “Siamo una comunità che pone al suo fondamento la dignità della persona. Nessuno di coloro che sono rimasti ha gettato la spugna. In ogni caso non manderemo inchi per dieci anni ha preso insulti perre ie per contribuire in Parlamento a realizzare le nostre battaglie. Una cosa è certa, la loro esperienza sarà in ogni caso preziosa”. Alle elezioni politiche 2022, in programma il 25 settembre, il M5S non ...

