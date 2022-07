LIVE Sinner-Munar 5-4, ATP Umago in DIRETTA: l‘azzurro piazza il break e serve per il set (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 break Sinner! L’italiano può servire per il set. 15-40 Diritto vincente di Munar in uscita dal servizio. 0-40 TRE PALLE break FONDAMENTALI PER Sinner 0-30 Passante vincente del talento azzurro. 0-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI Sinner 4-4 Sinner rischia di complicarsi la vita ma tiene la battuta. 40-30 Lo spagnolo trova una gran soluzione di rovescio. 40-15 Munar trova un gran diritto diagonale. 40-0 Prima di servizio di Sinner. 30-0 Rovescio lungo di Munar in risposta. 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 3-4 Munar non trema e resta avanti nel set. 40-30 DI POCO LARGO IL DIRITTO DIAGONALE DI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4! L’italiano può servire per il set. 15-40 Diritto vincente diin uscita dal servizio. 0-40 TRE PALLEFONDAMENTALI PER0-30 Passante vincente del talento azzurro. 0-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI4-4rischia di complicarsi la vita ma tiene la battuta. 40-30 Lo spagnolo trova una gran soluzione di rovescio. 40-15trova un gran diritto diagonale. 40-0 Prima di servizio di. 30-0 Rovescio lungo diin risposta. 15-0 Servizio e diritto di. 3-4non trema e resta avanti nel set. 40-30 DI POCO LARGO IL DIRITTO DIAGONALE DI ...

