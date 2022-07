La pandemia dell’alcolismo | donne e genitori i più colpiti

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli americani hanno aumentato esponenzialmente il consumo di alcol durante la, a causa degli alti livelli di stress legati all’incertezza lavorativa, i problemi economici, la paura della malattia e le conseguenze delle restrizioni. I dati emergono da un’indagine svolta a livello nazionale in USA commissionata dall’American Psychological Association, pubblicata sul sito dell’associazione a febbraio del 2021. In particolare, la ricerca ha rivelato che 1 adulto su 4 ha dichiarato di aver bevuto di più nel 2020 per gestire lo stress. Degno di nota è che la percentuale è più che raddoppiata tra coloro che avevano figli piccoli, di età compresa tra i 5 e i 7 anni. Un altro studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open ha rilevato che, nel 2020, gli americani hanno aumentato la frequenza del consumo di alcolici del 14% rispetto all’anno precedente. Lo stesso ...

dissapore

...come l'acuirsi della crisi economica innescata dalla, ...della maggiore età (il compimento della maggiore età è la causa'... violenza e; il loro reclutamento avviene soprattutto ...... giovane, bella e colta, figlia di una famiglia benestante'... Seguono disturbi alimentari,, fino a diventare vittima di ... Laper Anna si trasforma in un'opportunità per ... Alcolici, più morti e malattie in futuro: colpa dell’aumento dei consumi in pandemia