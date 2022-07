Kim Min-Jae è un calciatore del Napoli. De Laurentiis accoglie il coreano – VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) È arrivato il consueto tweet presidenziale ad annunciare l’acquisto di Kim Min-Jae, accolto dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il difensore sudcoreano si mette a disposizione di Spalletti a Castel di Sangro, raccogliendo l’eredità di Kalidou Koulibaly. Benvenuto Minjae! #ADL pic.twitter.com/aX8QFDNm4H — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 27, 2022 Il Napoli fa eco al Presidente e pubblica sui social un VIDEO per annunciare l’acquisto di «The Monster» (così lo chiamano). The Monster è azzurro! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/F6pjsayTPj — Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 27, 2022 Benvenuto Minjae https://t.co/0hJyTpdPwh pic.twitter.com/IpxoJnpUh7 — Official SSC ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) È arrivato il consueto tweet presidenziale ad annunciare l’acquisto di Kim Min-Jae, accolto dal patron delAurelio De. Il difensore sudsi mette a disposizione di Spalletti a Castel di Sangro, rndo l’eredità di Kalidou Koulibaly. Benvenuto Minjae! #ADL pic.twitter.com/aX8QFDNm4H — AurelioDe(@ADe) July 27, 2022 Ilfa eco al Presidente e pubblica sui social unper annunciare l’acquisto di «The Monster» (così lo chiamano). The Monster è azzurro! #ForzaSempre pic.twitter.com/F6pjsayTPj — Official SSC(@ssc) July 27, 2022 Benvenuto Minjae https://t.co/0hJyTpdPwh pic.twitter.com/IpxoJnpUh7 — Official SSC ...

DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - DiMarzio : .@sscnapoli, si attende la revisione dei contratti per #Kim ?? - NapoliCM : ???? Kim Min-jae Napoli, ora è ufficiale: scatto con De Laurentiis | FOTO ??? - simeroloji : @sscnapoli Buona fortuna a te e Kim Min Jae. Ci è piaciuto molto. Spero che piaccia anche a te. - legendfutboltv : ??Napoli, Kim Min Jae'yi bu video ile duyurdu???? The Monster è azzurro! ?? #ForzaNapoliSempre -