José Mourinho fa sul serio: ecco dove può arrivare questa Roma (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima di passare in rassegna Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina, torniamo un attimo indietro sulle prime quattro dello scorso campionato, delle quali abbiamo parlato nel nostro precedente articolo, per capire se a distanza di una settimana sia avvenuto qualcosa di nuovo. Nonostante quanto si mormora in giro l'Inter non cambierà la proprietà e lo ha dichiarato il presidente Zhang, che ha fatto addirittura riflessioni sul medio termine su come abbinare i risultati sportivi alla parte economica, riducendo le spese senza influire sulla competitività. Programma non certamente facile, ma serio, che si addice molto al modo di pensare dei bravi Marotta e Ausilio. Se dovessero riuscire nell'impresa saranno da elogiare, ma dovranno allora guardarsi le spalle da coloro che spendono per vincere e non ci riescono, visto quanto capitato in passato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima di passare in rassegna Atalanta,, Lazio e Fiorentina, torniamo un attimo indietro sulle prime quattro dello scorso campionato, delle quali abbiamo parlato nel nostro precedente articolo, per capire se a distanza di una settimana sia avvenuto qualcosa di nuovo. Nonostante quanto si mormora in giro l'Inter non cambierà la proprietà e lo ha dichiarato il presidente Zhang, che ha fatto addirittura riflessioni sul medio termine su come abbinare i risultati sportivi alla parte economica, riducendo le spese senza influire sulla competitività. Programma non certamente facile, ma, che si addice molto al modo di pensare dei bravi Marotta e Ausilio. Sessero riuscire nell'impresa saranno da elogiare, ma dovranno allora guardarsi le spalle da coloro che spendono per vincere e non ci riescono, visto quanto capitato in passato ...

OfficialASRoma : Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho ??????????? #ASRoma - FrankKhalidUK : Jose Mourinho in the Lionel Messi v Cristiano Ronaldo debate. - FBiasin : Il tatuaggio di José #Mourinho. - asr_cdsc : Altro test per la Roma di José Mourinho che giocherà contro l'Ascoli, alle 17:30, nel Centro Sportivo Fulvio Bernar… - kodak91552516 : Poi qualcuno ci racconterà cosa si è visto di calcio giocato nella roma di José Mourinho tolta la vittoria della coppa. -

Calciomercato Roma news/ Dopo Bailly, si lavora sulle cessioni Calciomercato Roma che non si occupa solo degli ingressi in squadra. Ci sono anche delle cessioni da valutare ed in tal senso la Roma di José Mourinho cerca di piazzare diversi giocatori che non troverebbero spazio quest'anno con lo Special One. Tra i nomi evidenziati dal Corriere dello Sport, ci sarebbero Gonzalo Villar; Carles Perez ... Dybala - day: show giallorosso La prima giornata da romanista per la Joya, l'argentino Paulo Dybala, neo acquisto della Roma di Josè Mourinho, è stata una vera favola in tinte giallorosse. Prima, alle 14.30, la conferenza di ... Sport Fanpage Calciomercato Roma che non si occupa solo degli ingressi in squadra. Ci sono anche delle cessioni da valutare ed in tal senso la Roma dicerca di piazzare diversi giocatori che non troverebbero spazio quest'anno con lo Special One. Tra i nomi evidenziati dal Corriere dello Sport, ci sarebbero Gonzalo Villar; Carles Perez ...La prima giornata da romanista per la Joya, l'argentino Paulo Dybala, neo acquisto della Roma di Josè, è stata una vera favola in tinte giallorosse. Prima, alle 14.30, la conferenza di ... Josè Mourinho svela il tatuaggio del mistero e fa felici quattro club: Posso averlo solamente io