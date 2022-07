Giulia Stabile conduce Tu si que vales: la vincitrice di Amici 20 è stata confermata (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giulia Stabile ritorna alla conduzione di Tu si que vales al fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Dopo la vittoria di Amici 20, la ballerina è entrata a pieno regime nel corso di ballo di professionisti del talent conducendo anche alcuni format online. Giulia Stabile conduce Tu si que vales: non c’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 luglio 2022)ritorna alla conduzione di Tu si queal fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Dopo la vittoria di20, la ballerina è entrata a pieno regime nel corso di ballo di professionisti del talentndo anche alcuni format online.Tu si que: non c’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Giulia Stabile conduce Tu si que vales: la vincitrice di Amici 20 è stata confermata - SMNLGCE : Mi è passata affianco giulia stabile e ho passato 10 secondi a fissarla senza sapere se salutare... E niente, non ho fiatato, ok. - Novella_2000 : Tú sí que vales, alla conduzione torna un volto molto amato dal popolo di Amici - mariann60059306 : RT @eslsnp: Teo Mammucari (co una C anche se è de Roma) e Giulia Stabile il duo di cui non sapevo di avere bisogno ma di cui ora non posso… - enn_0000 : RT @lady_gamma: Piersilvio mi rivolgo a te io ho bisogno urgentemente di un programma con Teo Mammucari e Giulia Stabile ti prego ascoltami… -