Dsa e inserimento nel mondo del lavoro

(Di mercoledì 27 luglio 2022) In Italia ogni anno 300.000 studenti si affacciano aldel, circa il 4% hanno un Disturbo Specifico dell’Apprendimento.È prevista qualche tutela per questi lavoratori? La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge n° 25 del 28 marzo 2022, il cui articolo 7 (comma 2 bis e seguenti) introduce diritti fondamentali ai lavoratori con DSA. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo, è in vigore dal 29 marzo 2022. I lavoratori con DSA potranno, quindi, utilizzare nel proprioe nei colloqui di selezione degli strumenti che permetteranno loro di compensare le difficoltà del proprio disturbo ed esprimere al meglio il proprio potenziale. Sarà vietata, pertanto, ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con DSA nei luoghi di. Cosa prevede la ...

Vita

Le norme che abbiamo introdotto riguardano l'lavorativo di persone conin ambito privato, a partire dalle attività di selezione che dovranno essere eseguite valorizzando le competenze ...Trasporto scolastico e tutte le figure di supporto per i ragazzie disabili nelle scuole. Aree attrezzate per Disabili (inesistenti),e collaborazione con le Società sportive e Centri ... Dsa e occupazione, crescono le imprese dyslexia friendly Un convegno ha messo al centro dell’attenzione le nuove prospettive per i lavoratori e le lavoratrici con disturbi specifici dell’apprendimento aperte dalla legge 25/2022 dello scorso marzo. Per l’ass ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...