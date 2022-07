Da Draghi altre promesse a tempo scaduto (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”. È quanto ha detto il premier Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato i ministri dell’Economia Daniele Franco, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, del Lavoro Andrea Orlando e della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Draghi da dimissionario vuole fare quello che non ha fatto finora per lavoratori, pensionati e imprese Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, durante la riunione, il ministro dell’Economia Franco ha illustrato le linee essenziali del decreto che il Governo si appresta ad approvare nei prossimi giorni. La cornice sono i 14,3 miliardi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”. È quanto ha detto il premier Marioai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato i ministri dell’Economia Daniele Franco, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, del Lavoro Andrea Orlando e della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.da dimissionario vuole fare quello che non ha fatto finora per lavoratori, pensionati e imprese Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, durante la riunione, il ministro dell’Economia Franco ha illustrato le linee essenziali del decreto che il Governo si appresta ad approvare nei prossimi giorni. La cornice sono i 14,3 miliardi ...

