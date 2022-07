"Amore dietro le quinte". Tam tam impazzito, la furia della Panicucci: viene giù Mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ma davvero Cupido ha fatto irruzione negli studi di Mattino Cinque? Sembra proprio di sì. Attenzione, la notizia sta facendo il giro della Rete in questi ultimi giorni. E tutti ne parlando con particolare attenzione. Secondo alcune gole profonde, pare che un autore e un'ospite del programma siano sempre più vicini. Di chi si tratta? Mistero, per adesso. Ma la notizia certa è che The Pipol Gossip, un nuovo portale, racconta questa indiscrezione con tanto retroscena abbastanza gustosi. Pare che un autore di Federica Panicucci si sia fidanzato con una criminologa ospite spesso in studio a Mattino Cinque. I due si sarebbero visti segretamente per alcuni mesi fino a quando qualcuno ha scoperto tutto. In quel caso, poi, la notizia è arrivata anche alle orecchie della conduttrice, che non vedrebbe tutto di buon occhio. "A lei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ma davvero Cupido ha fatto irruzione negli studi di Mattino Cinque? Sembra proprio di sì. Attenzione, la notizia sta facendo il giroRete in questi ultimi giorni. E tutti ne parlando con particolare attenzione. Secondo alcune gole profonde, pare che un autore e un'ospite del programma siano sempre più vicini. Di chi si tratta? Mistero, per adesso. Ma la notizia certa è che The Pipol Gossip, un nuovo portale, racconta questa indiscrezione con tanto retroscena abbastanza gustosi. Pare che un autore di Federicasi sia fidanzato con una criminologa ospite spesso in studio a Mattino Cinque. I due si sarebbero visti segretamente per alcuni mesi fino a quando qualcuno ha scoperto tutto. In quel caso, poi, la notizia è arrivata anche alle orecchieconduttrice, che non vedrebbe tutto di buon occhio. "A lei ...

