Alberto Urso, la drastica decisione: "Niente sarà più come prima" (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'ex vincitore di Amici, Alberto Urso, prende una decisione drastica che rivoluziona tutto: ecco cosa è successo, il messaggio su Instagram e come cambierà tutto per lui da questo momento in poi. Il tenore Alberto Urso è stato uno dei volti più amati dal pubblico di Amici di Maria de Filippi. La padrona di casa stessa ha più volte espresso la sua ammirazione per il ragazzo siciliano, scommessa per il talent che non ha mai puntato così tanto su di un genere musicale diverso rispetto a quello a cui ha abituato negli anni. Ad inaugurare questa strada, ci ha pensato qualche tempo prima Antonella Clerici, che nel suo Ti lascio una canzone, introdusse tre bambini timidi ma con una voce importante ed austera che tutto il mondo conosce ancora oggi ...

