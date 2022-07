Vaiolo scimmie | Oms Europa | “Casi in aumento tra donne e bimbi”

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – La regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità, che comprende 53 Paesi ine Asia centrale, resta l’epicentro dell’epidemia didellain corso, registrando “la stragrande maggioranza” delle infezioni segnalate. In questa regione “l’epidemia si è estesa rapidamente, con 37 Paesi/aree interessati ad oggi” dalla circolazione del Monkeypox virus, “con evidenze di trasmissione locale continua. Dal 13 maggio al 22 luglio sono quasi 12mila iprobabili o confermati, di cui l’8% ha richiesto un ricovero in ospedale”. E se i maschi che fanno sesso con i maschi (Msm) rimangono i più colpiti, “i contagi in altri gruppi di popolazione, inclusie bambini, alcuni dei quali potrebbero essere vulnerabili a forme più gravi, sono in, ...

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - MariMario1 : RT @boni_castellane: Se poi facciamo la combo anche con febbre gialla vaiolo delle scimmie e febbre tropicale sei ancora più coperto però p… - Anthony66133202 : L’OMS dichiara l’emergenza, l’UE approva i vaccini: cosa succede con il vaiolo delle scimmie? Emergenza sanitaria… -

... che comprende 53 Paesi in Europa e Asia centrale, resta l'epicentro dell'epidemia didellain corso, registrando "la stragrande maggioranza" delle infezioni segnalate. In questa ...La regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità, che comprende 53 Paesi in Europa e Asia centrale, resta l'epicentro dell'epidemia didellain corso, registrando 'la stragrande maggioranza' delle infezioni segnalate. In questa regione 'l'epidemia si è estesa rapidamente, con 37 Paesi/aree interessati ad oggi' dalla ...Da pochi giorni l'Oms ha dichiarato emergenza nazionale legata alla diffusione del vaiolo delle scimmie. I casi continuano ad aumentare, soprattutto in Europa. L'Organizzazione mondiale ...Da pochi giorni l'Oms ha dichiarato emergenza nazionale legata alla diffusione del vaiolo delle scimmie. I casi continuano ad aumentare, soprattutto in Europa. L'Organizzazione mondiale ...