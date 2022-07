Testa di serpente nel piatto servito in aereo | aperta un’indagine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Un pasto per stomaci forti. Un’assistente di volo stava tranquillamente consumando il proprio pranzo, quando avrebbe trovato nelunadi. Il video condiviso dal sito di notizie turco Gazete Duvar sta facendo il giro del web. Secondo quanto riferito dal sito One Mile at a Time, come riporta NY Post, il raccapricciante episodio è accaduto il 21 luglio su un volo SunExpress da Ankara, in Turchia, a Düsseldorf, in Germania. Nella clip si vede spuntare la presuntadel rettile in mezzo a patate, verdure e pomodori. Un portavoce della compagnia aerea ha rilasciato una dichiarazione ai media turchi a tal proposito: “È la nostra massima priorità che i servizi che forniamo ai nostri ospiti sui nostri aerei siano della massima qualità e che sia i nostri ospiti che i nostri dipendenti abbiano ...