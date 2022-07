Salernitana su Pinamonti, sogno Mertens (Di martedì 26 luglio 2022) di Marco De Martino SALERNO – La Salernitana è sempre più la protagonista assoluta del mercato degli attaccanti. Dopo aver ingaggiato Federico Bonazzoli a titolo definitivo dalla Sampdoria (questa mattina svolgerà le visite mediche e si aggregherà al gruppo a Salerno), il ds Morgan?De Sanctis è tornato all’assalto di Piatek dell’Herta Berlino e di Maupay del Brighton, ha strappato il sì dell’Inter per Andrea Pinamonti ed ha gettato le basi per una trattativa a dir poco clamorosa, quella per l’ex bandiera del Napoli?Dries “Ciro” Mertens. Ovviamente non tutti questi obiettivi approderanno alla corte di?Davide Nicola ma è palese l’intenzione di consegnare al tecnico, dopo Botheim, Valencia e, appunto, Bonazzoli, almeno altri due attaccanti di grandissimo livello. INTRIGO Pinamonti L’Inter ha accettato la proposta di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 26 luglio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Laè sempre più la protagonista assoluta del mercato degli attaccanti. Dopo aver ingaggiato Federico Bonazzoli a titolo definitivo dalla Sampdoria (questa mattina svolgerà le visite mediche e si aggregherà al gruppo a Salerno), il ds Morgan?De Sanctis è tornato all’assalto di Piatek dell’Herta Berlino e di Maupay del Brighton, ha strappato il sì dell’Inter per Andreaed ha gettato le basi per una trattativa a dir poco clamorosa, quella per l’ex bandiera del Napoli?Dries “Ciro”. Ovviamente non tutti questi obiettivi approderanno alla corte di?Davide Nicola ma è palese l’intenzione di consegnare al tecnico, dopo Botheim, Valencia e, appunto, Bonazzoli, almeno altri due attaccanti di grandissimo livello. INTRIGOL’Inter ha accettato la proposta di ...

MCriscitiello : Salernitana, colpo vicino: accordo per Pinamonti con l'Inter. Nerazzurri si tengono il diritto di recompra… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, tre trattative aperte per l'attacco: la situazione ?? - DaniloBatresi : RT @GuarroPas: #Inter e #Salernitana hanno l’accordo per il trasferimento di #Pinamonti in granata, per adesso manca però il si del calcia… - Daniele20052013 : Inter, accordo con la Salernitana per Pinamonti. Ecco ora cosa manca - MentalitNeroaz1 : Inter, #Pinamonti per il momento non è convinto della Salernitana. Vuole pensarci bene e non vuole bruciarsi soluzi… -