Pausa dal caldo torrido, torna l'allerta per temporali e grandine: i primi danni in provincia di Pordenone e in Alto Adige (Di martedì 26 luglio 2022) Il transito di una perturbazione atlantica concede in particolare all'Italia settentrionale una Pausa dal caldo torrido di questi giorni. L'attenuazione dell'ondata di calore, però, porta con sé l'allerta per temporali e grandini, che secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare si abbatteranno dapprima sul Triveneto e poi sulle altre Regioni del Nord, arrivando in serata a colpire Piemonte e Lombardia. Anche in Umbria, Marche e Abruzzo sono previsti temporali sparsi, con il rischio grandine. Il maltempo ha già provocato danni in provincia di Pordenone e in Alto Adige, con alberi caduti, tetti parzialmente scoperchiati e cantine allagate. Una frana in particolare ha ...

