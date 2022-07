No! Questo non è un selfie di Samantha Cristoforetti: è un fotomontaggio (Di martedì 26 luglio 2022) La scoperta è stata fatta dal decano dei debunker italiani Paolo Attivissimo, che ha messo a nudo la sbadataggine di diversi quotidiani, i quali hanno dato credito a un vero e proprio fotomontaggio che Samantha Cristoforetti si sarebbe scattata durante una “passeggiata” nello Spazio, evidentemente senza prima accertarsi della genuinità della fonte: il tweet di una utente comune, divenuto presto virale anche in diverse condivisioni Facebook. Per chi ha fretta: Il selfie attribuito a Samantha Cristoforetti è un fotomontaggio in circolazione almeno dal 2016. Diversi dettagli nell’immagine suggeriscono che si tratti di un falso. Il tweet usato come fonte da diverse testate che hanno rilanciato l’immagine è stato rimosso. Analisi Sono quattro le testate italiane ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) La scoperta è stata fatta dal decano dei debunker italiani Paolo Attivissimo, che ha messo a nudo la sbadataggine di diversi quotidiani, i quali hanno dato credito a un vero e propriochesi sarebbe scattata durante una “passeggiata” nello Spazio, evidentemente senza prima accertarsi della genuinità della fonte: il tweet di una utente comune, divenuto presto virale anche in diverse condivisioni Facebook. Per chi ha fretta: Ilattribuito aè unin circolazione almeno dal 2016. Diversi dettagli nell’immagine suggeriscono che si tratti di un falso. Il tweet usato come fonte da diverse testate che hanno rilanciato l’immagine è stato rimosso. Analisi Sono quattro le testate italiane ...

matteosalvinimi : La proposta della Lega è chiara: azzerare l'Iva su prodotti come latte, pane, pasta, frutta e verdura. Chi riuscirà… - LiaCapizzi : ?? Massimo Stano ORO mondiale ???? Poteva gareggiare nella 20Km di cui è campione olimpico. Eh no. il 30enne pugliese… - AlexBazzaro : @borghi_claudio Se neanche questo ti spinge a votare chi può batterli o sei scemo o sei malafede. E no, non li batti col 3%. - eowyn962010 : RT @87Marymary: @borghi_claudio Questo sarebbe un No al GP?? “Ogni decisione è figlia del momento” “Il tema non è all’ordine del giorno” #… - Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: In questo particolare momento storico ESIGO sentire i partiti, TUTTI, dichiarare CHIARAMENTE: Dove prenderanno soldi per… -