“No | il 10 è di Totti | il numero 21 per me è importante Lo scudetto? E’ presto per parlarne” | ecco Dybala a Roma

"La maglia numero 10? Per me la cosa più importante è che sappiamo chi è l'ultimo che l'ha indossata, Francesco Totti. Per me il numero 21 è molto importante per la Nazionale e perché ho vinto con la Juve, spero sarà il numero con cui vincerò con la Roma. In futuro non si sa, ora sono contento con il 21". Eccolo finalmente a Roma, Paulo Dybala, che si presenta a suoi nuovi tifosi nella storica cornice del 'Colosseo Quadrato dell'Eur', davanti ad una 'curva giallorossa' entusiasta, e per nulla intimorita dalle temperature africane che da settimane angustiano la Capitale.

