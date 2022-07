Mercato Sampdoria, la decisione su Caputo e doppio colpo a centrocampo (Di martedì 26 luglio 2022) Il Mercato della Sampdoria è pronto a entrare concretamente nel vivo a circa 15 giorni dall’inizio del campionato. Punto interrogativo sul futuro di Caputo, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata la svolta definitiva sulle strategie blucerchiate Piede sull’acceleratore e spazio all’affondo sul Mercato da parte della Sampdoria. Il club blucerchiato dovrà cercare di accelerare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022) Ildellaè pronto a entrare concretamente nel vivo a circa 15 giorni dall’inizio del campionato. Punto interrogativo sul futuro di, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata la svolta definitiva sulle strategie blucerchiate Piede sull’acceleratore e spazio all’affondo sulda parte della. Il club blucerchiato dovrà cercare di accelerare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Salernitana su Pinamonti, sogno Mertens di Marco De Martino SALERNO - La Salernitana è sempre più la protagonista assoluta del mercato degli attaccanti. Dopo aver ingaggiato Federico Bonazzoli a titolo definitivo dalla Sampdoria (questa mattina svolgerà le visite mediche e si aggregherà al gruppo a Salerno), il ds MorganDe ... Sampdoria, nuova idea per la difesa: piace lo svincolato Molla Wague Calciomercato Sampdoria: idea Molla Wague per rinforzare la difesa. I blucerchiati sfidano la Salernitana La Sampdoria sonda anche il mercato degli svincolati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. L'ultima idea del club blucerchiato porta a Molla Wague, centrale francese ... Calciomercato.com Rivoluzione Palermo, dal calciomercato tanti giovani in vista dei primi impegni ufficiali Mladen Devetak starebbe arrivando a Palermo Tra le ultime novità delle voci mercato, c’è senza dubbio quella di ... debuttato in Lega Pro nel 2018), ha giocato nella primavera di Sampdoria e Juventus. Calciomercato Sampdoria, Rodon sempre più fuori dalle gerarchie di Conte Calciomercato Sampdoria, il Tottenham ha preso Lenglet e rinnovato il contratto di Davies: Rodon ai margini della rosa di Conte. di Marco De Martino SALERNO - La Salernitana è sempre più la protagonista assoluta deldegli attaccanti. Dopo aver ingaggiato Federico Bonazzoli a titolo definitivo dalla(questa mattina svolgerà le visite mediche e si aggregherà al gruppo a Salerno), il ds MorganDe ...Calciomercato: idea Molla Wague per rinforzare la difesa. I blucerchiati sfidano la Salernitana Lasonda anche ildegli svincolati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. L'ultima idea del club blucerchiato porta a Molla Wague, centrale francese ... Sampdoria, Bonazzoli alla Salernitana: le cifre. Ecco quanto spetta all'Inter Mladen Devetak starebbe arrivando a Palermo Tra le ultime novità delle voci mercato, c’è senza dubbio quella di ... debuttato in Lega Pro nel 2018), ha giocato nella primavera di Sampdoria e Juventus.Calciomercato Sampdoria, il Tottenham ha preso Lenglet e rinnovato il contratto di Davies: Rodon ai margini della rosa di Conte.