LIVE Musetti-Bedene 6-2, ATP Umago in DIRETTA: grande primo set dell’italiano (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Altro errore con il dritto dello sloveno. Si va subito ai vantaggi. 40-30 Risposta profonda di Musetti. 40-15 Buon dritto dello sloveno che sfrutta al meglio una gran prima. 30-15 Si ferma sul nastro il colpo dell’italiano. 15-15 Impatta Lorenzo che deve continuare a spingere. 15-0 Parte bene lo sloveno in questo secondo set. SECONDO SET 20:49 primo set di alto LIVEllo di Musetti, che domina giocando un tennis solido oltre che spettacolare. Sfrutta benissimo la seconda dello sloveno, che vince solo il 30% dei punti quando non entra la prima. 75% di punti vinti sulla prima per Musetti. 6-2 primo set Musetti! Prima ad uscire per chiudere un primo set ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Altro errore con il dritto dello sloveno. Si va subito ai vantaggi. 40-30 Risposta profonda di. 40-15 Buon dritto dello sloveno che sfrutta al meglio una gran prima. 30-15 Si ferma sul nastro il colpo. 15-15 Impatta Lorenzo che deve continuare a spingere. 15-0 Parte bene lo sloveno in questo secondo set. SECONDO SET 20:49set di altollo di, che domina giocando un tennis solido oltre che spettacolare. Sfrutta benissimo la seconda dello sloveno, che vince solo il 30% dei punti quando non entra la prima. 75% di punti vinti sulla prima per. 6-2set! Prima ad uscire per chiudere unset ...

