Lega Navale con Simba: mare accessibile ai giovani pazienti oncologici (Di martedì 26 luglio 2022) Prosegue l'impegno della Lega Navale Italiana in favore della nautica solidale e dell'accesso al mare per tutti con la collaborazione con Simba. L'attività avviata a luglio presso il Centro Nautico Nazionale di Taranto è una prima iniziativa sperimentale in vista di una collaborazione più strutturata con l'associazione nata a Taranto nel 2009 che si occupa, grazie al contributo di oltre 30 volontari, di sostenere e accogliere presso i reparti di Pediatria, Oncoematologia Pediatrica, Ortopedia, Microcitemia e Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto, bambini e famiglie al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall'ingresso in una struttura ospedaliera. Lega Navale con Simba: corsi di vela e solidarietà La partecipazione di bambini e ...

