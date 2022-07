Inghilterra in finale degli Europei femminili in casa, i tifosi cantano: “It’s coming home” (Di martedì 26 luglio 2022) Un anno dopo, ci risiamo. L’Inghilterra è in finale degli Europei, e questa volta si tratta di quelli femminili. E ancora una volta, la finale si giocherà a Wembley. I tifosi dagli spalti cantano il solito motto “Football is coming home”, che però l’anno scorso per la rassegna continentale maschile non aveva portato tanta fortuna ai Tre Leoni, visto che gli azzurri beffarono i presunti proprietari del gioco del pallone. Che, evidentemente, non sono scaramantici. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Un anno dopo, ci risiamo. L’è in, e questa volta si tratta di quelli. E ancora una volta, lasi giocherà a Wembley. Idagli spaltiil solito motto “Football is”, che però l’anno scorso per la rassegna continentale maschile non aveva portato tanta fortuna ai Tre Leoni, visto che gli azzurri beffarono i presunti proprietari del gioco del pallone. Che, evidentemente, non sono scaramantici. SportFace.

