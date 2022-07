Il Volo a fianco di Jo Santabarbara: una serata tra le stelle per la bimba che sogna di camminare (Di martedì 26 luglio 2022) Non può ancora camminare bene, ma Jo, domenica, ha spiccato il Volo. A Torre del lago Puccini (Lucca) la piccola Santabarbara, quattro anni e mezzo, di Tirrenia (Pisa), affetta dalla nascita da Emimelia tibiale bilaterale completa (le mancano le tibie, un caso quasi unico in Italia), è stata ospite del noto trio canoro composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sia prima di salire sul palco che durante il concerto, tenuto al Gran Teatro cittadino. Accolta come una star sia dagli artisti che dal pubblico presente, la bambina ha potuto vivere una serata magica, fatta di musica ma anche di luce, di accoglienza e soprattutto di speranza. Quella di non essere sola ad affrontare il lungo cammino che l’aspetta. Jo Santabarbara al concerto del Volo a Torre del Lago ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) Non può ancorabene, ma Jo, domenica, ha spiccato il. A Torre del lago Puccini (Lucca) la piccola, quattro anni e mezzo, di Tirrenia (Pisa), affetta dalla nascita da Emimelia tibiale bilaterale completa (le mancano le tibie, un caso quasi unico in Italia), è stata ospite del noto trio canoro composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sia prima di salire sul palco che durante il concerto, tenuto al Gran Teatro cittadino. Accolta come una star sia dagli artisti che dal pubblico presente, la bambina ha potuto vivere unamagica, fatta di musica ma anche di luce, di accoglienza e soprattutto di speranza. Quella di non essere sola ad affrontare il lungo cammino che l’aspetta. Joal concerto dela Torre del Lago ...

