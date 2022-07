Hotspot di Lampedusa al collasso, adesso la procura apre un'inchiesta (Di martedì 26 luglio 2022) I magistrati di Agrigento non hanno iscritto nessuno nel registro degli indagati, ma la lente di ingrandimento degli inquirenti è proiettata sulla gestione dell'Hotspot di Lampedusa e sulle condizioni in cui vivono i migranti Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) I magistrati di Agrigento non hanno iscritto nessuno nel registro degli indagati, ma la lente di ingrandimento degli inquirenti è proiettata sulla gestione dell'die sulle condizioni in cui vivono i migranti

matteosalvinimi : Ho appena sentito il vicesindaco di Lampedusa: la situazione è allarmante con arrivi ormai fuori controllo e hotspo… - Agenzia_Ansa : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, altri sette arrivi in poche ore. Sono 1.871 le persone nell'hotspot dell'is… - Tg3web : Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. L'hotspot dell'isola accoglie più di 1800 persone, molte di più ris… - CCKKI : RT @walterlana6: Appena iniziata la campagna elettorale ecco di nuovo 'l'emergenza sbarchi' su #la7. Cairo ha scelto #Meloni come prossimo… - LaNotiziaTweet : Ancora sbarchi a #Lampedusa. L'hotspot allo stremo. Sono 2.200 i migranti che attendono di essere trasferiti -