Gli exit poll realizzati in Tunisia sul referendum per approvare una nuova Costituzione danno il “Sì” a oltre il 90 per cento (Di martedì 26 luglio 2022) In Tunisia vincerà con ogni probabilità il “Sì” nel referendum proposto dal presidente Kais Saied per approvare una nuova Costituzione, che renderà il paese ancora più autoritario. I risultati definitivi arriveranno nel pomeriggio di martedì, ma gli exit poll danno Leggi su ilpost (Di martedì 26 luglio 2022) Invincerà con ogni probabilità il “Sì” nelproposto dal presidente Kais Saied peruna, che renderà il paese ancora più autoritario. I risultati definitivi arriveranno nel pomeriggio di martedì, ma gli

euronewsit : Gli exit poll in Tunisia regalano a Saied una vittoria schiacciante - ilpost : Gli exit poll realizzati in Tunisia sul referendum per approvare una nuova Costituzione danno il “Sì” a oltre il 90… - ArditoAD14 : @Bea91244242 Exit di Di Stefano o Riconquistare l'Italia. Meloni non ha mosso realmente un dito contro obbligo vacc… - BrandnewmeX : RT @IlMarcheseMelo: Ricordate che gli exit poll hanno un obiettivo, non quello di informarvi, ma quello di orientarvi. È psicologia applica… -