Gas, accordo in Europa sui tagli ai consumi: schiaffo a Putin e stop al rigore (Di martedì 26 luglio 2022) Fumata bianca sui piani di risparmio di gas da agosto a marzo 2023 concordato dall’Unione Europea. I ministri dell’Energia dell’Unione Europea riuniti a Bruxelles hanno infatti trovato un accordo per ridurre in modo coordinato i propri consumi di gas e aiutare così la Germania, dopo una nuova drastica riduzione delle consegne russe, ridottesi ieri al 20% del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 26 luglio 2022) Fumata bianca sui piani di risparmio di gas da agosto a marzo 2023 concordato dall’Unione Europea. I ministri dell’Energia dell’Unione Europea riuniti a Bruxelles hanno infatti trovato unper ridurre in modo coordinato i propridi gas e aiutare così la Germania, dopo una nuova drastica riduzione delle consegne russe, ridottesi ieri al 20% del InsideOver.

