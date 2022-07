petergomezblog : L’ex Ilva dieci anni dopo il sequestro: il nodo salute-lavoro è irrisolto. E i magistrati che indagarono insistono:… - fattoquotidiano : Ilva, dieci anni di decreti e proclami: da Monti a Draghi, l’elenco di promesse e fallimenti sulla nuova vita dell’… - Straccia2 : L’ex Ilva dieci anni dopo il sequestro: il nodo salute-lavoro è irrisolto. E i magistrati che indagarono insistono:… - kiki_viola8 : RT @lofioramonti: Il più grande fallimento della politica italiana. Tanto tempo perso, nessun problema risolto. E chi ha contribuito a c… - Fernando_Liuzzi : RT @palmiottid: Ex Ilva, dieci anni fa il sequestro degli impianti a Taranto. Il rilancio incompiuto @sole24ore -

... ma del resto l'ha cambiata anche su tutti i punti programmatici del M5S: Tap, Tav,, Ue, Euro, ...anni fa salvò l'Euro con una frase lineare e semplice ma insieme perentoria e dolce nel modo ...anni di distanza non tutto è stato risoltoanni fa come oggi, 26 luglio. Era il 2012 ...disponeva il sequestro senza facoltà d'uso dell'area a caldo dello stabilimento siderurgicoa ...Per gli attivisti e i cittadini che oggi hanno marciato per consegnare un nuovo esposto contro Acciaierie d'Italia alla Procura di Taranto ...La marcia di ''Taranto libera'' per depositare una nuova denuncia contro Acciaierie d'Italia, l'incontro con ''Giustizia per Taranto e il ...