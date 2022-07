Ermal Meta: ecco cosa è successo al cantante (Di martedì 26 luglio 2022) Il famoso cantante Ermal Meta è stato costretto a comunicare, tramite delle storie Instagram, delle informazioni molto importanti in merito alle sue condizioni di salute. Scopriamo, insieme, cosa è successo. Ermal Meta: le preoccupanti storie su Instagram “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e, soprattutto, risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal. Ps: seguono ... Leggi su zon (Di martedì 26 luglio 2022) Il famosoè stato costretto a comunicare, tramite delle storie Instagram, delle informazioni molto importanti in merito alle sue condizioni di salute. Scopriamo, insieme,: le preoccupanti storie su Instagram “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e, soprattutto, risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto.. Ps: seguono ...

TicketOneIT : ??Prosegue senza sosta il tour estivo di @MetaErmal ? ??Noi non vediamo l'ora di vederlo?? ??Scopri i dettagli e acqu… - ItaloTreno : Ogni sua canzone tocca il cuore e cattura l'anima. Sulla rivista di bordo di luglio Ermal Meta ci racconta i il suo… - meenoo___ : Povero Ermal ?? Causa allergia, è capitato anche a me di svegliarmi con gli occhi gonfi la metà dei suoi.. il fastid… - Sara_verso_Meta : Ermal rimettiti presto, la tua salute è la cosa più importante per noi.. noi siamo qui, sempre.. Un abbraccio fortissimo!!! ?? #ermalmeta - Jetmira04150748 : RT @nadyroxy33: Domani alle 19 sarà possibile seguire Ermal dal Giffoni Film Festival qui?????? #ermalmeta @famedalupi Ermal Meta Ore 19:0… -