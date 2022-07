“È il suo corpo”. Esce dall’ospedale e sparisce nel nulla, poi la tragica scoperta (Di martedì 26 luglio 2022) Purtroppo l’epilogo peggiore è diventato realtà. Lo sfortunato Giuseppe Longobardi è stato rinvenuto morto in un comune in provincia di Milano, ovvero Liscate. I suoi familiari si erano particolarmente preoccupati per la sua sparizione, avvenuta due giorni prima il ritrovamento del cadavere. L’ultima volta che qualcuno aveva segnalato la presenza dell’uomo era stato domenica 24 luglio, quando pare che si trovasse nel paese di Peschiera Borromeo. Ed è stato il figlio a rivelare dettagli in più a Tgcom24. Una vicenda che dovrà ovviamente essere chiarita nei minimi dettagli, ma stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Giuseppe Longobardi aveva ottenuto le dimissioni dall’ospedale milanese San Raffaele. Ma dopo essere stato dimesso, non aveva atteso l’arrivo dei suoi parenti ed era andato via da solo. Ora è stato trovato morto a Liscate. Il corpo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Purtroppo l’epilogo peggiore è diventato realtà. Lo sfortunato Giuseppe Longobardi è stato rinvenuto morto in un comune in provincia di Milano, ovvero Liscate. I suoi familiari si erano particolarmente preoccupati per la sua sparizione, avvenuta due giorni prima il ritrovamento del cadavere. L’ultima volta che qualcuno aveva segnalato la presenza dell’uomo era stato domenica 24 luglio, quando pare che si trovasse nel paese di Peschiera Borromeo. Ed è stato il figlio a rivelare dettagli in più a Tgcom24. Una vicenda che dovrà ovviamente essere chiarita nei minimi dettagli, ma stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Giuseppe Longobardi aveva ottenuto le dimissionimilanese San Raffaele. Ma dopo essere stato dimesso, non aveva atteso l’arrivo dei suoi parenti ed era andato via da solo. Ora è stato trovato morto a Liscate. Il...

ItaliaViva : 'Prende corpo l'iniziativa di Italia Viva. Il partito di #Renzi ha lanciato una petizione popolare per supportare l… - pepvilamala_ : RT @fragolinarossa8: ?? Haruki Murakami •Ogni persona ha un suo proprio colore, una tonalità la cui luce trapela appena appena lungo i… - David88_01 : RT @patriGiancotti: ' Il corpo è come un giardino, e la mente è il suo giardiniere. Sta a noi decidere se in esso piantarvi orchidee o latt… - FertGiuseppe : RT @a_meluzzi: Il Corpo è il mio Tempio ed è sacro è inviolabile. Non appartiene ne’ allo Stato ne’ ad presunto bene comune deciso da altri… - SimiWonderland : RT @fragolinarossa8: ?? Haruki Murakami •Ogni persona ha un suo proprio colore, una tonalità la cui luce trapela appena appena lungo i… -