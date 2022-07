Da Renzi a Lupi fino a Leu | +Europa e Azione | con un emendamento ad hoc i partitini tranne Di Maio si salvano dalla raccolta firme estiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Rastrellare migliaia diin tutta Italia in pieno agosto, col sole torrido e le città deserte, gli autenticatori introvabili e i tempi strettissimi. Un incubo anche per i partiti più strutturati, figurarsi per i “cespugli” (magari appena nati) che aspirano a presentarsi alle elezioni di settembre. Per quasi tutti i micro-leader della scena politica, però, il pericolo è scampato. E il merito è del “decreto Elezioni”, il provvedimento che a maggio scorso aveva definito le regole per le amministrative e i referendum di giugno. Nella legge di conversione, una firma di Riccardo Magi () ed Enrico Costa () ha però introdotto l’articolo 6-bis, che non riguarda amministrative né referendum, ma le prossime elezioni politiche. E amplia in modo consistente i casi in cui i partiti sono esentate ...