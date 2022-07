Autobotti per salvare gli alberi e quei parchi più gialli che verdi: “Speriamo nella pioggia” (Di martedì 26 luglio 2022) Bergamo. “Speriamo nella pioggia”, scesa in quantità minime già lunedì sera su alcune zone della provincia. L’assessore al Verde Pubblico Marzia Marchesi non sa a cos’altro appellarsi e definisce “critica” la situazione dei parchi in città, “mai visti così negli ultimi anni”. L’erba è gialla, secca da tempo, in gran parte dei 25 parchi e 40 giardini pubblici di Bergamo, dove scorgere del verde sta diventando un’impresa quasi complicata. Un'altra foto scattata al parco della Trucca Le ragioni sono arcinote: alte temperature miste a carenza di pioggia e siccità hanno imposto prudenza e parsimonia nell’utilizzo di acqua, con limitazioni alle irrigazioni. “Abbiamo stanziato 115000 euro per le bagnature straordinarie delle alberature – dice Marchesi -, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) Bergamo. “”, scesa in quantità minime già lunedì sera su alcune zone della provincia. L’assessore al Verde Pubblico Marzia Marchesi non sa a cos’altro appellarsi e definisce “critica” la situazione deiin città, “mai visti così negli ultimi anni”. L’erba è gialla, secca da tempo, in gran parte dei 25e 40 giardini pubblici di Bergamo, dove scorgere del verde sta diventando un’impresa quasi complicata. Un'altra foto scattata al parco della Trucca Le ragioni sono arcinote: alte temperature miste a carenza die siccità hanno imposto prudenza e parsimonia nell’utilizzo di acqua, con limitazioni alle irrigazioni. “Abbiamo stanziato 115000 euro per le bagnature straordinarie delle alberature – dice Marchesi -, ...

franconemarisa : Siccità: autobotti per le situazioni più critiche, impennata dei consumi a Santo Stefano Belbo - - IdeawebTV : Siccità nella Granda: i gestori degli acquedotti usano le autobotti per le situazioni più critiche… - Andrea52502398 : Autobotti adesso lavo le vostre bevitoie sto lavorando per voi ???? - VallyLongo : @Nicola_Bressi massima parsimonia es. per igiene personale. Asiago stessa situazione per le malghe, se hanno cister… - Angelo10424676 : RT @Roma: ?? Guasto idrico, ripristinata erogazione acqua nelle zone Tiburtina, Casal Bruciato e Colli Aniene. Ancora attive le autobotti. C… -