Atp Kitzbuhel 2022 | programma | orari ed ordine di gioco mercoledì 27 luglio

(Di martedì 26 luglio 2022) Il, glie l’didel torneo Atp 250 di(terra rossa) per la giornata di27. Il piatto è ricco con in campo tutti gli ottavi di finale. Sul Centrale spazio agli spagnoli Pedro Martinez, Bautista Agut ed Andujar, che partiranno favoriti rispettivamente contro l’argentino Coria e le due wild card austriache Rodionov e Misolic. In serata possibile rotta di collisione tra Gasquet e Thiem, sempre che i due superino i loro impegni inaugurali. Tanto tennis anche sull’altro campo interessato. Da seguire con particolare attenzione sia l’incontro del russo Karatsev, testa di serie numero quattro, e quello dell’altro iberico Ramos-Vinolas. Di seguito ilcompleto con tutti gli ...

sportface2016 : #GeneraliOpen | Programma, orari ed ordine di gioco mercoledì 27 luglio - sportface2016 : #ATPKitzbuhel, #Gasquet-#Ofner interrotta per pioggia - TennisWorldit : ATP Kitzbuhel - Continua la crisi di Sonego: clamorosa sconfitta contro Andujar: Il tennista italiano ha perso anco… - GianVand : RT @livetennisit: ATP 250 Kitzbuhel: Lorenzo Sonego spreca un vantaggio di 4 a 0 nel set decisivo contro Andujar e viene eliminato https://… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP 250 Kitzbuhel: Lorenzo Sonego spreca un vantaggio di 4 a 0 nel set decisivo contro Andujar e viene eliminato https://… -

La pioggia è protagonista in queste ore in diversi tornei di tennis che si stanno giocando in Europa. Oltre al Wta di Varsavia , infatti, anche l'di2022 vede il meteo protagonista nel pomeriggio di martedì 26 luglio . Il match tra Richard Gasquet e Sebastian Ofner , infatti, è da poco iniziato, ma ecco che le gocce di pioggia ...- Sonego, la crisi continua. Bene Paolini a Varsavia Nel secondo set, Sonego ha ritrovato il feeling con i colpi e ha subito brekkato lo spagnolo a zero. Il secondo break siglato nell'...Che Lorenzo Sonego sia in piena crisi di risultati è un fatto, purtroppo, innegabile e le tre sconfitte consecutive subite all'esordio tra Bastad e Kitzbuhel non fanno altro che certificare questa tri ...