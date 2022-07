Vaiolo delle scimmie | primo caso nel casertano | “Sta migliorando ed è in isolamento”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodinel. Si tratta di un italiano che lavora nella base Us Navy di Gricignano d’Aversa e che nelle scorse settimane avrebbe effettuato un viaggio in Africa e che avrebbe manifestato qualche sintomo al ritorno a lavoro. La positività è stata accertata dall’ospedale Cotugno di Napoli il 18 luglio scorso. Da informazioni che l’Asl di Caserta ha ricevuto dal responsabile medico della base Us Navy, è emerso che il paziente staed è inpresso il presidio sanitario della base statunitense. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - yajamer : RT @CrisisEureos: Quale sarà il primo politico giornalista o attore che ci comunicherà di avere contratto il vaiolo delle scimmie e di non… - AnnaMochino1 : RT @ilrisolutoreIT: Dai scemi…andate a farvi il vaccino per il vaiolo delle scimmie.. Dai dai… -

L'Oms alza il livello di allerta sulscimmie , definendola "emergenza sanitaria globale". La decisione, assunta dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus a due giorni dalla seconda riunione del Comitato di emergenza ...Bassetti: '1.700 casi in un solo giorno, è urgente raccomandare la vaccinazione per le categorie a ...Vaiolo delle scimmie, c’è un primo ricoverato nel reparto isolamento dell’ospedale Cotugno di Napoli. Si tratta di un […] Vaiolo delle scimmie, c’è un primo ricoverato nel reparto isolamento dell’ospe ...Il nuovo virus è arrivato anche in Campania: riscontrato il primo caso di Vaiolo delle scimmie anche in provincia di Caserta ...