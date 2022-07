Un Posto Al Sole anticipazioni: vacanze finite, Marina entra in crisi (Di lunedì 25 luglio 2022) Marina Giordano rientrerà dalle vacanze e niente sarà come prima. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista di Un Posto Al Sole. Marina Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Marina Giordano rientrerà dalle vacanze e niente sarà come prima. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista di Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3. Nelle puntate che abbiamo appena visto Marina e Roberto hanno trascorso una breve vacanza a Procida. Dopo che l’imprenditrice aveva deciso di partire da sola, Ferri aveva scelto di raggiungerla senza dire niente a nessuno. Lara Martinelli si è ritrovata da sola villa Ferri ... Leggi su direttanews (Di lunedì 25 luglio 2022)Giordano rientrerà dallee niente sarà come prima. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista di UnAlUnAl(Raiplay screenshot)Giordano rientrerà dallee niente sarà come prima. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista di UnAl, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3. Nelle puntate che abbiamo appena vistoe Roberto hanno trascorso una breve vacanza a Procida. Dopo che l’imprenditrice aveva deciso di partire da sola, Ferri aveva scelto di raggiungerla senza dire niente a nessuno. Lara Martinelli si è ritrovata da sola villa Ferri ...

pbriziobello : @CarloCalenda Facce realmente nuove e competenti… tanto difficile trovarle o ci sono altri motivi per cui gira e ri… - tiberiobagnarol : @Massi_Fantini84 Non è il caso degli intellettuali italiani tutti schierati con il potere di turno per un posto al… - GianFreee : @CarloCalenda Un posto al sole. - vanda_luna : @Rinaldi_euro Raggiunti il 60%di astensionismo vi mandiamo tutti a casa, fifa eh? Non si formerà il nuovo governo.3… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #25esima #serie di #unpostoalsole con la puntata in onda al mattino su @RaiPremium online s… -