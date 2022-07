Ultime Notizie – Svizzera | madre si getta nel precipizio con i due figlioletti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tragedia famigliare al Creux du Van, anfiteatro naturale roccioso nel cantone svizzero di Neuchatel, dove sono stati ritrovati i corpi di una donna e due bambini piccoli, di 2 e 4 anni. Secondo le prime informazioni divulgate oggi da procura e polizia, unadi 37 anni si sarebbe tolta la vitandosi nel vuoto con i suoi due bambini. A lanciare l’allarme, ieri mattina poco dopo le 9.30, è stata un’escursionista, precisano in una nota le autorità neocastellane. Secondo la testimone, una persona era probabilmente caduta dalla falesia, situata nella Val de Travers. Le ricerche, partite immediatamente, alle quali ha partecipato anche un elicottero della Rega, la guardia aereadi soccorso, hanno permesso di individuare rapidamente tre corpi, quelli di una donna e di due bambini. Si indaga per determinare le cause della ...