Traffico Roma del 25-07-2022 ore 17:30 (Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverde Roma dal trovati dalla redazione da Simone Cerchiara Buon pomeriggio sulla tangenziale kubé driver hanno la Tiburtina direzione Salaria Nomentana rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale raccordo raccordo anulare con Traffico intenso lungo il tratto di carreggiata esterna via del Mare Ardeatina code e rallentamenti al sud di Roma vicino alla via Ardeatina chiusa per incendio via di Porta medaglia in zona Testaccio riaperta invece via Vanvitelli in precedenza chiusa per incidente in zona piazza Bologna lavori sul viale delle Province e lavori tra la circonvallazione Nomentana & via Livorno possibili al Traffico domani sera all’Euro al Colosseo quadrato festa della Roma con la presentazione di Paulo dybala domani dal pomeriggio divieti di sosta sulle strade circostanti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverdedal trovati dalla redazione da Simone Cerchiara Buon pomeriggio sulla tangenziale kubé driver hanno la Tiburtina direzione Salaria Nomentana rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale raccordo raccordo anulare conintenso lungo il tratto di carreggiata esterna via del Mare Ardeatina code e rallentamenti al sud divicino alla via Ardeatina chiusa per incendio via di Porta medaglia in zona Testaccio riaperta invece via Vanvitelli in precedenza chiusa per incidente in zona piazza Bologna lavori sul viale delle Province e lavori tra la circonvallazione Nomentana & via Livorno possibili aldomani sera all’Euro al Colosseo quadrato festa dellacon la presentazione di Paulo dybala domani dal pomeriggio divieti di sosta sulle strade circostanti ...

ImAWeirdoMister : RT @suzukimaruti: Non chiedo la luna, ma una mossa tipo Marino, che fu eletto sindaco a Roma proponendo di chiudere i fori al traffico. Lo… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a corso Trieste, tra via di Santa Costanza e via Nomentana - TuttoSuRoma : Porti, in I semestre decolla traffico #Roma e Lazio - VAIstradeanas : 17:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sulla Portuense, tra piazza di Porta Portese e largo Alessandro Toja -