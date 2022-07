Traffico Roma del 25-07-2022 ore 08:00 (Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il Traffico Traffico di camion progressivo aumento sulla rete viaria cittadina ci sono cose su gran parte consolare in entrata verso il centro sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto ci sono cose anche sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Salaria da Fidene alla tangenziale prime code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dal bivio con la Napoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra la Prenestina il bivio con la Roma L’Aquila code anche sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da torcere alla tangenziale est e tangenziale abbiamo rallentamenti con code a tratti tra la Salaria lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ildi camion progressivo aumento sulla rete viaria cittadina ci sono cose su gran parte consolare in entrata verso il centro sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto ci sono cose anche sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Salaria da Fidene alla tangenziale prime code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dal bivio con la Napoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra la Prenestina il bivio con laL’Aquila code anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila da torcere alla tangenziale est e tangenziale abbiamo rallentamenti con code a tratti tra la Salaria lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio ...

zazoomblog : Traffico Roma del 25-07-2022 ore 07:30 - #Traffico #25-07-2022 #07:30 - LuceverdeRoma : ????#Roma #lavori #traffico - Via Pontina ??????Code a tratti e riduzione di carreggiata tra Castel Romano/Trigoria e… - zazoomblog : Traffico Roma del 25-07-2022 ore 07:30 - #Traffico #25-07-2022 #07:30 - VAIstradeanas : 07:59 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cristoforo Colombo ?????? Code tra via Pontina e Incrocio Piazzale 25 Marzo 1957-Centro Comme… -