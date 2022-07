Renzi “Pronti a correre da soli Veto di Letta sarebbe astio”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se c'è unpolitico su di noi ne prendiamo atto. E dopo le elezioni ciascuno risponderà delle sue scelte. In una coalizione che va da Fratoianni a Toti passando per Brunetta, Gelmini e Orlando qualcuno mette veti su di noi? Per cosa? Forse perchè siamo stati gli unici a proporre Draghi mentre loro inneggiavano a Conte creandone il mito di ‘fortissimo riferimento progressista”? Se invece ilè legato all'diper le vicende del 2014, non possiamo farci niente: per noi conta la politica non i rancori personali”. Lo dice Matteo, leader di Italia Viva in una intervista al “Corriere della Sera” che sulcandidato premier migliore per battere la destra” aggiunge” “è il segretario del Pd: decida lui. Fossi al suo posto ...