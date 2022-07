Punture di medusa, questi rimedi non funzionano: non usateli (Di lunedì 25 luglio 2022) Le Punture di medusa sono piuttosto fastidiose, ci sono alcuni rimedi ritenuti efficaci ma che in realtà possono essere dannosi. L’estate è il momento in cui si può tornare sulle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 25 luglio 2022) Ledisono piuttosto fastidiose, ci sono alcuniritenuti efficaci ma che in realtà possono essere dannosi. L’estate è il momento in cui si può tornare sulle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Rigna_risorto : RT @cesololinter194: @AnfetaMilan In Sicilia da buoni africani trattano le punture di medusa con la pipì. Magari con questa finalmente si… - AnfetaMilan : RT @cesololinter194: @AnfetaMilan In Sicilia da buoni africani trattano le punture di medusa con la pipì. Magari con questa finalmente si… - cesololinter194 : @AnfetaMilan In Sicilia da buoni africani trattano le punture di medusa con la pipì. Magari con questa finalmente si inizia a fatturare - poerabischera : @YUKIMENDOBOKE Top allora mancano solo passatempi e volendo anche un dopopuntura se ce l'hai di quello per le puntu… - fillequisiffle : Ho delle punture di insetto sulle caviglie, il taglio di uno scoglio sul ginocchio, un livido scuro vicino all'ingu… -