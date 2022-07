"Ogni volta che perdo...": il dramma intimo di Jannik Sinner, la confessione che spiega tutto (Di lunedì 25 luglio 2022) “Quando perdo, non dormo. Voglio imparare immediatamente dopo le sconfitte”. Jannik Sinner si racconta a La Repubblica, parlando di Wimbledon (dove è uscito ai quarti contro un grande Nole Djokovic, poi vincitore del torneo), ma non solo. Dopo Umago, giocherà a Montreal, a Cincinnati e poi agli Us Open, l'unico Slam dove non è arrivato almeno ai quarti. Dove mancherà Djokovic (in quanto non vaccinato), e ci sarà un Nadal con problemi fisici: “Se penso alla vittoria? Vediamo. Gioco bene su Ogni superficie, passo ore e ore a migliorarmi sempre di più, anche perché con Simone Vagnozzi abbiamo fatto tanti cambiamenti. Ci vuole tempo. Certo, il miglior tennis lo gioco sul cemento”. Sinner: “Il servizio da migliorare. Sogno di diventare numero uno” - I punti da migliorare “sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) “Quando, non dormo. Voglio imparare immediatamente dopo le sconfitte”.si racconta a La Repubblica, parlando di Wimbledon (dove è uscito ai quarti contro un grande Nole Djokovic, poi vincitore del torneo), ma non solo. Dopo Umago, giocherà a Montreal, a Cincinnati e poi agli Us Open, l'unico Slam dove non è arrivato almeno ai quarti. Dove mancherà Djokovic (in quanto non vaccinato), e ci sarà un Nadal con problemi fisici: “Se penso alla vittoria? Vediamo. Gioco bene susuperficie, passo ore e ore a migliorarmi sempre di più, anche perché con Simone Vagnozzi abbiamo fatto tanti cambiamenti. Ci vuole tempo. Certo, il miglior tennis lo gioco sul cemento”.: “Il servizio da migliorare. Sogno di diventare numero uno” - I punti da migliorare “sono ...

