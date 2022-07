NASCAR Cup Series, Hamlin si conferma a Pocono ed entra nella storia (Di lunedì 25 luglio 2022) Denny Hamlin vince ancora a Pocono nella NASCAR Cup Series. Il #11 di Gibbs svetta per la terza volta in questo 2022, la 49ma in carriera. Il portacolori di Toyota porta a sette i propri acuti nella caratteristico ovale che sorge nello Stato della Pennsylvania, nessuno come lui nella storia. I primi minuti non hanno regalato molte emozioni ad eccezione dell’interessantissimo debutto di Ty Gibbs. La giovane stella di Toyota, regolarmente presente nella NASCAR Xfinity Series, ha potuto debuttare nella classe regina della nota categoria statunitense riservata alle ‘stock car’ in seguito all’assenza di Kurt Busch. L’abituale #45 del gruppo ha dovuto saltare la corsa di Long Pong in ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Dennyvince ancora aCup. Il #11 di Gibbs svetta per la terza volta in questo 2022, la 49ma in carriera. Il portacolori di Toyota porta a sette i propri acuticaratteristico ovale che sorge nello Stato della Pennsylvania, nessuno come lui. I primi minuti non hanno regalato molte emozioni ad eccezione dell’interessantissimo debutto di Ty Gibbs. La giovane stella di Toyota, regolarmente presenteXfinity, ha potuto debuttareclasse regina della nota categoria statunitense riservata alle ‘stock car’ in seguito all’assenza di Kurt Busch. L’abituale #45 del gruppo ha dovuto saltare la corsa di Long Pong in ...

peterstratta : Unofficial Pocono Cup top 10: 1. @dennyhamlin 2. @KyleBusch 3. @chaseelliott 4. @TylerReddick 5.… - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Cup Series a Pocono! Diretta su Mola TV con il commento di @SimoneIndovino e @Giovanni0797, NA… - P300it : #NASCAR | Cup Series: in seguito all'incidente di ieri in qualifica i medici non hanno dato l'ok per correre a Kurt… - Giovanni0797 : RT @StockCarLiveITA: Il programma di oggi a Pocono: 20:00 Pre-gara (USA, dalle 20:30 anche su NASCAR Trackpass) 21:00 Gara Cup Series (Mol… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Pocono: 20:00 Pre-gara (USA, dalle 20:30 anche su NASCAR Trackpass) 21:00 Gara Cup Series (… -