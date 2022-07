Napoli, Kvaratskhelia: “Spalletti si sta dimostrando un grande maestro” (Di lunedì 25 luglio 2022) Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘Il Mattino’. Il nuovo acquisto del Napoli si è anche soffermato sull’allenatore Luciano Spalletti: “Si sta dimostrando un grandissimo maestro. Mi insegna ogni giorno qualcosa di nuovo. E’ bello vedere che lo fa con tutti. In questo periodo di ritiro abbiamo poco tempo a disposizione per preparare la stagione e lui sta facendo di tutto per trasmetterci le sue idee alla perfezione”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Khvichaha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘Il Mattino’. Il nuovo acquisto delsi è anche soffermato sull’allenatore Luciano: “Si staun grandissimo. Mi insegna ogni giorno qualcosa di nuovo. E’ bello vedere che lo fa con tutti. In questo periodo di ritiro abbiamo poco tempo a disposizione per preparare la stagione e lui sta facendo di tutto per trasmetterci le sue idee alla perfezione”. SportFace.

