Liverpool | Klopp | «La squadra è completa | ora dobbiamo abituarci a Darwin Nunez»

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’allenatore delha annunciato che lae che non ci saranno altri acquisti Jurgen, manager del, in una intervista a Sky Sports ha annunciato che i Reds sono al completo e non si rinforzeranno ulteriormente sul mercato.AL COMPLETO – «A meno che non ci siano infortuni o che qualcuno parta, laè già. Speriamo non succeda nulla, in modo che i tifosi possano concentrarsi su altre cose».– «Abbiamo bisogno die viceversa, ma è assolutamente normale. È un bravo ragazzo ed è contentissimo di essere qui: i ragazzi che parlano spagnolo lo stanno aiutando molto, ...

(getty images) tutte le notizie dicampionato Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...... calciatore delche lo scorso anno ha avuto poca continuità un po' per qualche stop, un po' per le scelte diche lo ha mandato in campo non sempre da titolare. E anche i numeri non ... Liverpool, Jurgen Klopp chiude il mercato dei Reds C'è anche uno scambio che mi stuzzica e ce l'ho in testa da tanto tempo. Se n'è già parlato, ma se ne parla poco: tra Rabiot e Firmino può uscire qualcosa. Non è quindi una cosa da Fantacalcio, ma è u ...