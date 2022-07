Kena Mobile regala 300 GB di internet ad alcuni già clienti (Di lunedì 25 luglio 2022) L'operatore virtuale Kena Mobile regala Kena Summer 300 GB Plus ad alcuni clienti selezionati, scopriamo di cosa si tratta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 25 luglio 2022) L'operatore virtualeSummer 300 GB Plus adselezionati, scopriamo di cosa si tratta. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Kena Mobile regala 300 GB di internet ad alcuni già clienti - mwlonpan : sentite tagazzi non mi bullizzate x Kena mobile io avevo chiesto solo una ricarica a mia madre e lei è tirnata con un nuovo numero - giusepp83784814 : @5ska99 Io ho fatto l'abbonamento con kena mobile inizio a pagare a settembre costo e spedizione SIM gratuita 19.99 mese per 12 mesi - Tech4D_ : Bomba Kena Mobile: min illimitati e 70GB a 5,99€ al mese in quest’offerta -