Inter, Sanchez ancora non dice addio: aumenta la buonuscita? (Di lunedì 25 luglio 2022) Inter alle prese con l'uscita di Alexis Sanchez Mercato al momento bloccato per l'Inter che dopo aver piazzato alcuni colpi deve ora pensare anche alle uscite. Tra i giocatori che lasceranno Appiano Gentile c'è anche Alexis Sanchez che continua ad aspettare il Barcellona. Secondo il Corriere dello Sport al club di Viale della Liberazione però non basteranno 4-5 milioni di buonusita. "All'Inter non basteranno 4-5 milioni per risolvere il contratto con Alexis Sanchez. Ne serviranno di più, probabilmente 8, perché la cifra che il cileno incasserà dovrà comprendere anche una parte dell'ingaggio posticipato nel 2020-21 per non gravare troppo sul monte stipendi. Una procedura analoga a quella fatta da Arturo Vidal per il quale la buonuscita era già determinata ovvero ...

